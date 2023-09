Incendio all' aeroporto di Catania | 8 persone indagate

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Svolta nell'inchiesta sull'all'diche nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso causò danni e la chiusura dello scalo per diversi giorni, con ripercussioni e disagi su tutta la Sicilia. Ottosono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura diper l'ipotesi di reato dicolposo. Tra loro ci sono anche dirigenti della Sac, società che gestisce lo scalo, e titolari di sub concessioni dei locali abiti ad attività commerciali. L'iscrizione nel registro degli indagati è stato un atto dovuto per eseguire, ieri, come incidente probatorio, l'analisi di materiali della Sac e dei subconcessionari da parte dei consulenti tecnici nominati dalla Procura e dai periti e dai legali degli indagati.

Circa una dozzina di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate'interno di una ... pochi giorni dopo che unmortale che ha bruciato per più di due settimane è stato messo ...... ha scongiurato la propagazione delle fiamme'interno del campo, dove soggiornano circa trecento ospiti. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.nei pressi del ......segnalato alle forze dell'ordine la presenza di una persona impegnata ad accendere un fuoco'... Si indaga perdoloso. g. c.

Incendio all'aeroporto di Catania, atti irripetibili: 8 indagati NOMI Livesicilia.it

L’iscrizione nel registro è stato un atto dovuto per eseguire, ieri, come incidente probatorio, l’analisi di materiali ...CATANIA, 06 SET - Otto persone sono indagate dalla Procura di Catania nell'ambito dell'inchiesta per incendio colposo sul rogo divampato nell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini nella notte tra ...