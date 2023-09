Incendio a Grosseto | minacciata linea dell’alta tensione a Monterondo Marittimo

Accade nel comune di Magliano in Toscana... tre elicotteri in azione 5 Settembre 2021a Capalbio, rientrate nelle loro abitazioni le persone evacuate 7 Settembre 2021 Ti potrebbe interessare Chiudi AMBIENTE - Sedici ...Si registra anche un terzoboschivo, sempre di macchia mediterranea e vegetazione, a Scarlino Scalo in Provincia di. Qui sono in azione quattro squadre di volontariato antincendio ...

Linea Roma - Grosseto: circolazione tornata regolare tra Albinia e ... RFI

Paura questa sera, 6 settembre 2023, a Monterondo Marittimo, in provincia di Grosseto, dove dalle 19.30 circa è divampato un incendio boschivo sulle colline che sovrastano le terme di Bagnolo ...Un incendio in un campo vicino a Città della Pieve ha causato rallentamenti e ritardi fino a 90 minuti ai treni dell'alta velocità. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo prima delle 17. La ...