In tribunale per i 700mila euro prelevati | come finisce l' udienza

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La storia di tradimenti della Torino bene ha infiammato le cronache estive. La relazione tra Massimo Segre e Cristina Seymandi,molti ormai sapranno già, è finita in maniera rumorosa. Durante la festa organizzata per annunciare le nozze, il banchiere ha rinfacciato alla presunta futura moglie tutti i rapporti che lei ha avuto con altri uomini, lasciando gli invitati impietriti. Ora si viene a sapere che è stata rinviata a ottobre l'deldi Torino sul procedimento civile che vede coinvolta la ex coppia. Massimo Segre ha avviato il procedimento contro l'ex compagna chiedendo il sequestro conservativo di 700 mila, somma che Seymandi avrebbe prelevato nel marzo 2022 da un conto in comune e spostato su un altro deposito. Il giudice Fabrizio Alessandria deve ora stabilire se quei soldi ...