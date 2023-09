In auto con la droga | arrestato 23enne

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Nella serata di ieri, il Comando Compagnia Carabinieri di Massafra ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Palagiano, al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività hanno consentito di trarre in arresto undel posto nel corso di un posto di controllo, effettuato lungo un’arteria del comune jonico. I militari del NOR della Compagnia hanno fermato il giovane alla guida della suavettura e durante l’identificazione hanno colto neluno stato di agitazione e nervosismo tali da spingerli ad approfondire l’accertamento. La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare cinque involucri contenenti sostanza stupefacente verosimilmente dei tipi “marijuana” e “hashish” per un totale di circa 53 grammi. Lo ...

...prezzi medi compresi tra 1,941 e 2,071 euro/litro (no logo 1,908). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,711 e 0,735 euro/litro (no logo 0,695). Infine, il prezzo medio del metano...Tragedia in via delle Sorgenti dove nella mattinata del 5 settembre un uomo ha accusato un malore mentre si trovava in. Inl'uomo c'erano ...La nuova 'zona verde' voluta dall'amministrazione Gualtieri verrà allargata a quasi tutto il Comune di Romapesanti limitazioni (nelle ore di punta) per lea benzina di gamma inferiore a ...

Auto con marito e moglie sbatte su un camion rifiuti nei pressi di Palau: in ospedale a Olbia lui con l'elisoccorso, lei in ... La Nuova Sardegna

Roma, 5 set. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz appare in pubblico con una benda nera sull'occhio dopo essersi ferito al viso mentre faceva jogging. Il giorno prima in tweet ironico aveva spiegato di ...Palau Auto sbatte contro un camion compattatore, ferita una coppia di coniugi. E’ successo intorno alle 19.30 sulla statale 133 nel comune di Palau. Per cause da accertare l'autovettura è andata a sba ...