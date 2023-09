Imprese | Forte Ice | Export vale 75% settore italiano della plastica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Milano, 5 set. (Adnkronos) - “In Italia, quellolavorazioneè un, così come la maggior parte dei settori industriali italiani produttori di tecnologia manifatturiera, che èmente-oriented. Basti pensare che il 75%produzione è destinato ai mercati esteri, i quali hanno risposto bene sia nel 2022, con un aumento di circa l'8% delle nostre esportazioni, che nei primi mesi del 2023. Ovviamente, in questosono alle porte grandi cambiamenti tecnologici e questo magari sta rallentando alcuni investimenti”. Lo ha detto Maurizio, direttore ufficio coordinamento promozione di Agenzia Ice, a margine del convegno 'La sostenibilità 5.0: ...

... regionali, nazionali e sistema dellealle proprie responsabilità, come quelle di ... innovazione, nuove produzioni, soprattutto all'interno di un tessuto industriale, aggiornato, ...Si tratta di una vocazione che per essere opportunamente valorizzata deve avere unraccordo ... sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria evedrà, dopo i saluti ...Si tratta di una vocazione che per essere opportunamente valorizzata deve avere unraccordo ... sindaci, ordini professionali, associazioni di categoria evedrà, dopo i saluti ...

La contrazione in Italia è stata nel complesso moderata, ma è stata la più forte registrata negli ultimi cinque mesi ... Ciò rende ancora più difficile la situazione delle imprese edili, che già ...Non fa eccezione quella del territorio marchigiano, composto da micro e piccole imprese. “La CNA è quotidianamente al fianco delle imprese per contrastare i nefasti effetti della congiuntura che stiam ...