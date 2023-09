Ilary Blasi | come si è conciata per il primo giorno di scuola della figlia | per alcuni è davvero troppo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 settembre 2023), sapetesi è vestita la splendida showgirl per ildi? Il look non convince tutti quanti. L’estate non è ancora finitasia il calendario che l’agenda ci insegnano. Tuttavia, sebbene per l’appunto non si sia ancora conclusa “sulla carta” lo è per via del tran tran quotidiano che è ripreso da qualche. E in codesto c’è ovviamente da inserirci pure il ritorno sui banchi diper tanti bimbi e ragazzi. E fra di essi figura la meravigliosa Isabel Totti. Ad accompagnarla la sua bellissima mamma. Stiamo ovviamente parlando diche ha vissuto un’estate a mille in compagnia perlopiù del ...