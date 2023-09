Il volo Brindisi-Fiumicino atterra con 5 ore di ritardo | ai passeggeri 250 euro di rimborso

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Giornata da incubo per molti. Dovevano raggiungere Roma, ma ilha riportato oltre cinque ore diall’ggio. È accaduto, ieri, martedì 5 settembre, con ilRoma FR3075, con pesanti disagi per idella compagnia aerea Ryanair. I viaggiatori, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di, vedendo rinviato il proprioin partenza inizialmente alle 15:55 eto all’aeroporto disolamente alle 22:20. Un disservizio che ha portato non pochi disagi per idesiderosi di raggiungere la città romana, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ...

Cinque ore di ritardo per il volo Brindisi-Roma: martedì da incubo per i passeggeri. Aereo per Genova atterrato 8 ore più tardi La Gazzetta del Mezzogiorno

BRINDISI - Giornata da incubo per molti passeggeri che ieri, martedì 5 settembre, erano sul volo Ryanair Brindisi-Roma FR3075, che sarebbe dovuto atterrare a Fiumicino nel pomeriggio e invece ha ...