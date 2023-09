Il Volo | “Avere successo è difficile | ma mantenerlo lo è ancora di più”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) MILANO – Ilè stato ospite di Rtl 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Durante “W l’Italia”, il trio ha raccontato in diretta in radiovisione “Tutti per uno”, i sei speciali appuntamenti al Teatro Arcimboldi Milano. Iniziato il 2 settembre, lo show proposto per la prima volta a giugno all’Arena di Verona, prosegue per altre per altre tre date: 6, 8 e 9 settembre. È la prima volta che Ilsi esibisce in un teatro in Italia, instaurando così un legame speciale con il pubblico in un’atmosfera più intima. «Questi concerti nascono dal desiderio di portare in teatro lo spettacolo che abbiamo realizzato qualche mese fa all’Arena di Verona, ‘Tutti per uno’ è un concept in cui ognuno di noi può esprimere il proprio lato artistico più personale. Non avevamo mai cantato nei teatri italiani e abbiamo fatto base fissa al Teatro ...

...di portare in alto le risorse di un territorio che ha tutte le carte in regola per spiccare il... Sud Innovation Summit inoltre vuoleun impatto sociale non indifferente. Non è previsto ......a prima vista (dal 15 Settembre) in cui Hadley e Oliver cominciano a innamorarsi su unda New ... una newyorchese dalla lingua tagliente che sembratutto: un ambito posto di lavoro in una ......per un gruppo di ragazzi riuniti a San Pietroburgo che lo stesso Francesco aveva chiarito nel...Papa che gli era stata donata - ugcc.ua L'udienza è cominciata un'ora prima del previsto perl'...

Il volo a RTL 102.5: «Avere successo è difficile, ma mantenerlo è ancora più difficile. Sanremo Vedremo...» RTL 102.5

La startup americana Alef Aeronautics ha ottenuto i permessi per testare la sua auto volante; si tratta di un veicolo che dovrebbe debuttare nel 2025."L'Italia è un mercato strategico per Air Canda, è il terzo dopo Regno Unito e Francia", ha detto Galardo, sottolineando che in Italia "puntiamo ad avere una quota di mercato dominate sul Canada". Dal ...