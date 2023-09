Il videomessaggio in cinese di Beppe Grillo | «Ho chiesto all’ambasciatore di Pechino di aprire la Via del Basilico» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Stiamo assistendo ad uno spostamento di pensiero pazzesco. La robotica, l’intelligenza artificiale, la velocità della tecnologia stanno cambiando ogni cosa intorno a noi. Cambierà tutto quello che viene trasportato, sarà disegnato in un luogo, trasmesso vicino al cliente, stampato da lui stesso, e creato solo con l’iphone. E la Cina è al centro di tutta questa rivoluzione. Non possiamo far finta di niente». A dirlo, sul suo blog, è, ma quello che stupisce non è tanto il messaggio quanto la lingua utilizzata. Un perfetto, corredato da sinogrammi per la traduzione. Il, realizzato probabilmente con l’intelligenza artificiale ma comunque molto realistico, è stato realizzato dal comico per spiegare di aver ricevuto d...