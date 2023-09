«Il test di Medicina a Roma è stato venduto a 20 euro | le graduatorie sono irregolari»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un gruppo su Telegram chiedeva di versare appena 20per superare l’esame di ammissione alle facoltà die Chirurgia e in Odontoiatria. O quantomeno per avere una soffiata sulle domande. Lo studio legale Leone Fell & C. ha presentato un esposto in procura a. . Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell scrivono di «inadeguatezza dei controlli da parte del Cisia». E di alcuni «espedienti che moltissimi candidati di diverse scuole di preparazione aidi ammissione hanno escogitato per divulgare i quesiti». Così come «le relative soluzioni oggetto della prova d’esame, falsando irrimediabilmente gli esiti della prova». Secondo gli avvocati si tratta dello scandalo più grande che abbia mai colpito il sistema del numero chiuso. E la graduatoria appena pubblicata «è falsa». Le due sessioni di ...