Il sindaco del rione sanità | una storia vera ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildeldel 2019 èalladel protagonista Antonio Barracano, che in realtà si chiamava Luigi Campoluongo, detto “Naso di cane”, a causa di una vistosa cicatrice sul naso, dovuto al morso di un uomo con cui litigò. Morto nel 1969, Campoluongo ufficialmente era un mobiliere, ma in realtà era un guappo e anche una sorta di giudice popolare del, a Napoli, che operava a cavallo fra legalità e criminalità. Questo personaggio ispirò la commedia teatrale di Eduardo De Filippo di cui ildi Mario Martone è un adattamento cinematografico. Come riportato nel libro Vita di Eduardo da Giammusso, De Filippo conobbe davvero Don Luigi Campoluongo, del quale raccontò che: ...