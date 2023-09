Il sindaco del rione sanità | come finisce il film?

... che attualizza l'iniziativa nella nostra regione, è ancora più marcata e significativa, evidenzia ildi Aosta, Ganni Nuti , non solo per i beni monumentali che insistono sul territorio...... visto che Batigol non ha la cittadinanza italiana e, per le legginostro Paese, non è (al ... ma non troppo, visto il precedente di Damiano Tommaso diventato (a sinistra)di una delle città ...La scommessa"lavoratori contro" però fallisce: ildi Campi Bisenzio si espone contro l'azienda, e il sit - in dopo qualche giorno termina. In tutto questo tempo, non solo l'azienda non ...

Firenze, la corsa a sindaco. Spunta l'idea Batistuta: la suggestione ... LA NAZIONE

Ad accoglierli, in occasione del loro “primo” giorno di lavoro, c’erano il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore al Personale Claudio Morresi, insieme al Segretario Generale Sergio Morosi, alla ...Con queste parole il sindaco di Concorezzo di Concorezzo ha spiegato l'iniziativa ... alle attività didattiche finanziate tramite il piano del diritto allo studio e al potenziamento delle strutture ...