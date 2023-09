Il ristorante delle ordinazioni sbagliate | dove l’errore fa sorridere e la demenza non è un limite

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Immaginate di sedervi al tavolo di un, ordinare e poi vedervi arrivare il piatto sbagliato. Solitamente lo mandereste indietro, ma non se siete al “sbagliati” a Tokyo, in Giappone. Qui può succedere di ricevere una zuppa al posto di una porzione di ravioli e nessuno dei commensali si infastidirebbe, ma soprattutto i dipendenti non rischierebbero il licenziamento. I clienti lo sanno e si lasciano piacevolmente sorprendere e chi ci lavora è felice di farlo. “I camerieri e le cameriere sono tutte persone affette da. Possono, o non possono, portarvi l’ordine giusto”. Si legge sul sito del locale, che vuole così sensibilizzare con ironia su una malattia solitamente isolante e discriminante per chi ne soffre, ma soprattutto dare a queste persone una possibilità ...