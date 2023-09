Il risiko della scuola “Cattedre quasi coperte e doppio personale Ata Siamo pronti al via“

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La neo dirigente dell'Ufficio scolastico, Ilaria Baroni, fa il quadro "Assegnati 1.300 posti per docenti, 180 Ata e 30 amministrativi". Tra le novità la preside del Machiavelli in reggenza all'Ic ...

La neo dirigente dell'Ufficio scolastico, Ilaria Baroni, fa il quadro "Assegnati 1.300 posti per docenti, 180 Ata e 30 amministrativi". Tra le novità la preside del Machiavelli in reggenza all'Ic ...3 I giochi tradizionali, quelli che tutti gli italiani facevano da bambini, sono quelli intramontabili. Come il Monopoli, il giococampana,e, semplicemente, calciare una palla nel cortile del condominio. Che siano giochi da tavola o all'aperto, almeno una volta nella vita, ogni italiano ci ha giocato con amici e ......- A Casciago si gioca a!: il 3 settembre sfida all'ultima armata a Villa Valerio Alessandro Guglielmi aleguglielmi97@gmail.com Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "...

Il risiko della scuola “Cattedre quasi coperte e doppio personale Ata ... LA NAZIONE

La neo dirigente dell’Ufficio scolastico, Ilaria Baroni, fa il quadro “Assegnati 1.300 posti per docenti, 180 Ata e 30 amministrativi“. Tra le novità la preside del Machiavelli in reggenza all’Ic Porc ...di Pino Di Blasio Non aspettatevi fuochi d’artificio giudiziari, colpi di scena, rinvii a giudizio o richieste di archiviazione. Il 14 settembre il giudice per l’udienza preliminare Sonia Caravelli ...