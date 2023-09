Il rinnovo di Inzaghi è un riconoscimento | l’Inter è una squadra solida e vincente

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tutto sulla scelta deldi rinnovare il contratto di Simonefino al 2025. I dettagli e l’analisi La notizia deldi Simoneal 2025 toglie alquel margine di indeterminatezza sul futuro che sempre si ha quando un tecnico è in scadenza. E gli regala quella serenità che l’anno scorso non ha avuto, se non quando ha mostrato la crescita in Europa che ha portato fino a Istanbul. In precedenza, l’amarezza per un campionato con troppi rovesci subiti con le piccole, aggiunta a quella sensazione di scudetto mancato nel precedente campionato per proprie responsabilità, aveva portato l’ex mister della Lazio in una condizione di incertezza, se non addirittura di diffidenza mostrata in qualche circostanza dalla dirigenza ai suoi massimi livelli. Il finale della scorsa stagione ...