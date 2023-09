Il progressismo camuffato e il nuovo perimetro del conservatorismo Parla Quagliariello

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) C’è stato un europeismo che ha guardato alla storia e un europeismo che invece è riuscito a cancellare la storia per costruirne una nuova, tutta proiettata nel futuro. Questa la ragione per la quale le radici giudaico-cristiane sono state combattute. Parte da qui la riflessione che il presidente della Fondazione Magna Carta, l’ex ministro Gaetano Quagliarello, affida a Formiche.net dopo il dibattito avviato da Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera a proposito di natura e storia. Galli della Loggia ha scritto che, a differenza del passato, oggi una posizione conservatrice ha un vantaggio importante: davanti a sé, infatti, essa non ha come una volta l’illuminismo, il liberalismo o il socialismo, ma un generico «» basato sul banale «liberi tutti». Ha ragione? Per me ha ragione. Questa condizione esiste da quando le ideologie sono andate in crisi. ...