Il Prefetto Castaldo nomina il Commissario | guiderà Capodrise fino al voto

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023). Ildi Caserta, dottor Giuseppe, in data odierna, a seguito dell’approvazione della mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale ha formulato al Ministero dell’Interno proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di. Ha disposto nel contempo la sospensione dello stesso Consiglio, con la contestualedelprefettizio nella persona del dott. Giuseppe Canale, vicein quiescenza. Canale, classe 1952, tra le altre cose è stato Componente Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Casoria (Napoli), sciolto per infiltrazioni camorristiche;prefettizio e/o straordinario in oltre dieci comuni nelle province di Napoli, ...