Il pezzo sensuale e moderato che rende notabile anche il più banale outfit da ufficio

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Quel tocco di sensualità che non guasta. Le sfilate dell’Autunno-Inverno 2023/2024 sono intrise di look lingerie. Dopo qualche stagione di rodaggio, gli stilisti sembrano aver trovato il giusto equilibrio, proponendo pezzi dalle velate trasparenze portabilinelle ore diurne. Tra questi, il ritorno di un classico intramontabile: la gonna in pizzo nera. Settembre 2023: 5 look per ripartire con stile X ...