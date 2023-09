Il petrolio è in calo a New York a 86 | 43 dollari

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,31% a 86,43al barile. . 6 settembre 2023

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,31% a 86,43 dollari al barile. . 6 settembre 2023I future sul Dow Jones perdono 87 punti ( - 0,25%), quelli sullo S&P 500 cedono 11,50 punti ( - 0,26%), quelli sul Nasdaq sono indi 46,25 punti ( - 0,30%). IlWti al Nymex perde lo 0,...indopo il rally, prezzi del gas stabili Ilripiega dopo il rally della vigilia, ma resta vicino ai massimi dal novembre scorso, dopo la notizia che l'Arabia Saudita e la ...

Il petrolio in lieve calo, Brent sotto i 90 dollari Agenzia ANSA

Il prezzo del petrolio a New York ha subito un calo dello 0,31%, portando il barile a 86,43 dollari. Una flessione che segna una tendenza negativa nel mercato petrolifero.Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,31% a 86,43 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...