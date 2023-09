Il Pd ora finanzia pure le Ong sanzionate Il sostegno ad Open Arms | “Siamo con voi”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 sett – Che Pd e Ong vadano d’amore e d’accordo non è certamente una scoperta. Ma la passione immigrazionista del partito del Nazareno stavolta si è spinta ancora più in là, arrivando a sostenere – materialmente eriamente – proprio la“stra-sanzionata” per le sue innumerevoli violazioni delle leggi italiane. Il Pdla OngCome riporta il Giornale, il Pd della regione Toscana è andato diretto in soccorso della succitata Ong, annunciando una donazione con queste parole: “Il Pd Toscana è con voi, vi ringrazia e sostiene le vostre missioni in mare con cui vengono salvate da morte certa centinaia di persone”. Il passaggio più “comico” – si fa per dire – però è il successivo: “Abbiamo capito quanto siano disumane le scelte del governo Meloni di ...

Dopo la passerella a bordo della nave Ong sanzionata per aver violato il decreto Cutro, i dem toscani mettono mano al portafoglio per una donazione a Open Arms. "Raccolta fondi anche tra i parlamentar ...