Il passeggero è in ritardo e l' equipaggio lo spinge in mare | muore annegato

intenta di prendere lo stesso il traghetto al porto del Pireo, ma lo fermano e nello spingerlo giù dalla rampa cade finendo nel vortice dell'elica del traghetto. L'uomo di 36 anni ...

Grecia, passeggero arriva in ritardo e prova a salire sulla nave, equipaggio lo spinge in mare: morto Fanpage.it

forse irritati dal fatto che l'uomo fosse in ritardo. Stando a quanto riferito dai media locali, il passeggero, giunto all'ultimo istante al porto della capitale greca, stava tentando di salire a ...ATENE. Tragedia in Grecia, al porto del Pireo, dove un uomo di 36 anni ha tentato di salire sul traghetto in partenza, ma i membri dell'equipaggio lo hanno fermato facendolo cadere giù dalla rampa, in ...