Il Paradiso delle Signore | Anticipazioni Puntate dall’11 al 15 Settembre 2023 | Si Scopre Qual È Il Segreto Di Adelaide!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilal 15: Adelaide rivela per la prima voltaè il suo grande, che l’ha portata a Ginevra. Intanto c’è aria di crisi tra Maria e Vito, e la ragazza bacia un altro… Iltorna con leinedite, dopo una prima settimana con le repliche che hanno permesso ai telespettatori di rinfrescarsi la memoria in merito alle ultimedella settima stagione. Nel corsoprime trame, Adelaide è al centro dell’attenzione per il suo ritorno ma anche per la rivelazione del suo grande. Ma prima di ...