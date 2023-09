Il pappagallo gioca con il gatto a ' cucù-settete' | ma il felino non la prende bene | come va a finire

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Oscar, undi due anni, prova are con ilfuori dalla finestra a, ma le cose non finisconotutti immaginerebbero L'interazione tra une unè un incontro insolito tra due specie molto diverse. Questi animali hanno caratteristiche e comportamenti davvero differenti, il che può portare a situazioni interessanti e talvolta anche complicate. Innanzitutto, bisogna considerare che i felini sono predatori naturali e hanno un istinto cacciatore molto sviluppato. I volatili, d'altra parte, sono uccelli e spesso sono prede potenziali per i mici nella natura. Ciò può rendere l'interazione tra i due animali potenzialmente pericolosa per il, che potrebbe essere visto ...