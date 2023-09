Il Papa | “La Chiesa cattolica? Non un’universalità che omologa ma che si incultura”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Città del Vaticano – Quando parliamo di“non si tratta diche, bensì diche s’, è una universalità che si. Questa è la cattolicità:incarnata, ‘ta’ che coglie il bene lì dove vive e serve la gente con cui vive. Ecco come vive la: testimoniando l’amore di Gesù con mitezza, con la vita prima che con le parole, felice delle sue vere ricchezze: il servizio del Signore e dei fratelli”. A dirlo èFrancesco che torna in piazza San Pietro per l’Udienza Generale del mercoledì. Ai tanti fedeli che affollano il grande abbraccio del colonnato, come accade al ritorno da ogni Viaggio Apostolico, il ...