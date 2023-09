Il nuovo «whatever it takes» di Draghi | «L’Ue cambi regole | più risorse e poteri a Bruxelles o ci ritroveremo senza industria»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Da quando ha lasciato Palazzo Chigi, passando campanella e dossier di Stato a Giorgia Meloni, Marioparla poco, e appare ancor meno. Come sempre stato nel suo stile di rigoroso banchiere centrale: si mostra in pubblico solo ove strettamente necessario, interviene nel dibattito pubblico soltanto se ha qualcosa di davvero «pesante» da dire. I venti mesi passati a Palazzo Chigi, dove si è trovato «costretto» a parlare ben di più in qualità di responsabile ultimo di tutte le politiche nazionali, non hannoato di una virgola il suo approccio: anzi. E nell’era dell’iper-comunicazione i suoi rari, calibrati interventi pesano come un macigno. Oggi l’ex premier e governatore della Bce torna a dire la sua, con un articolato intervento pubblicato sul magazine di riferimento per le élites di governo occidentali: l’Economist. Tema: l’evoluzione della ...

In questomondo, la paralisi è chiaramente insostenibile per i cittadini, e l'opzione radicale dell'Ue ha dato risultati decisamente incerti. Dar forma a un'Unione più stretta - richiama in ...Quello che dice oggi all'Economist sulPatto di stabilità, "tornare passivamente alle vecchie ... Con un approccio simile a quello del 'it takes', marchio di fabbrica della determinazione ...Quello che dice oggi all'Economist sulPatto di stabilità, "tornare passivamente alle vecchie ... Con un approccio simile a quello del 'it takes', marchio di fabbrica della determinazione ...

Il nuovo «whatever it takes» di Draghi: «L'Ue cambi regole: più ... Open

AlphaTauri a Venezia. Il Team di Faenza ha fatto tappa a Venezia per presentare l’anteprima del nuovo docufilm Whatever It Takes. Venezia, la città delle gondole, dei canali serpeggianti e dell’arte, ...Maroš Šefcovic, Vicepresidente della Commissione europea, è il nuovo commissario UE al Green Deal al posto di Frans Timmermans ...