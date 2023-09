Il Napoli trattiene Elmas e rifiuta 30mln | Garcia ha una grossa responsabilità su di lui

Ill'hanno scorso ha stravinto, con una squadra giovane: non c'è da inventarsi nulla. Deve preoccuparsi che i giocatori mantengano alta la tensione e non perdano la voglia di vincere. Quando ...Il tecnico toscano, presentato in conferenza stampa a Coverciano, nonl'emozione davanti ... Chi lo attacca L'allenatore, campione d'Italia con il, ha lanciato un messaggio ai propri ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Luciano Spallettia stento la commozione durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo c.t. della ...ale del 'caso' ...

Dietrofront a sorpresa: era un passo dall’addio, ma il Napoli lo trattiene Spazio Napoli

Nato a Napoli nel 1977, è sposato e ha una figlia. Arruolato il 23 giugno 2003, ha frequentato il secondo corso per ufficiali in ferma prefissata presso la scuola ufficiali carabinieri e, dopo aver ...In casa Napoli tengono le spinose situazioni legate ai rinnovi di Kvaratskhelia e Osimhen: De Laurentiis dovrà sciogliere i propri dubbi ...