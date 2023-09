Il Museo Nicolis apre il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023

(Di mercoledì 6 settembre 2023) scendendo in pista con la bandiera FIA Federazione Internazionale dell’Automobile a bordo dell’iconica Fiat Vistotal Domenica 3 settembre ilè stato protagonista aldi Monzando la celebre Driver’s Parade, appuntamento di visibilità internazionale che precede l’avvio del, dove i piloti scendono in pista in parata per salutare il pubblico che attende caloroso l’inizio della manifestazione. Ilha partecipato al corteo con una delle sue auto più caratteristiche, la Fiat 1100E Vistotal del 1950. A bordo dell’auto guidata da Thomasera presente il vice Presidente FIA Carmelo Sanz ...

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Villafranca di Verona, 5 settembre 2023 " Domenica 3 settembre il Museo Nicolis è stato protagonista al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2023 di Monza aprendo la celebre Driver's Parade, appuntamento di visibilità internazionale che precede l'avvio del Gran Premio. Il Museo Nicolis di Verona narra la storia della tecnologia e del design del XX secolo. La sua nascita si deve alla passione di Luciano, che ha trovato la sua collocazione ...

Non solo il Museo Nicolis sulla griglia di partenza al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia per il tradizionale saluto in mondovisione a milioni di appassionati: la Collezione Lopresto ha potato otto auto alla ... Il Museo Nicolis sulla griglia di partenza al Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia per il tradizionale saluto in mondovisione a milioni di appassionati. Con le sue collezioni attrae ogni anno migliaia di visitatori.