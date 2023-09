Il killer della tabaccaia di Foggia aveva un complice | ecco chi è

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Si tratterebbe di un napoletano conosciuto qualche mese prima in un centro di accoglienzacittà pugliese. I due si sarebbero divisi il bottino, 75 euro e due telefoni cellulari

... è stato infatti inquadrato da alcune telecamere di sorveglianzazona . Non immortalano il ... Dopo aver ucciso è tornato a casa facendo finta di niente": parla l'amico deldi Rossella ...All'insegnante viene chiesto di fingersi proprio un, e il nostro si dimostra bravissimo ... Che ne diciragazza, quella che lui lascia Sta praticamente alla fine dell'articolo. Perché non ...Venti coltellate dopo l'agguato, chi è il presuntodell'infermiera Rossella Nappini L'uomo è ... Per questo i pmCapitale hanno deciso di contestare l'aggravante.

Killer della 'Ndrangheta arrestato in Germania: era evaso dai domiciliari a Scorzè e lavorava come salumiere a ilgazzettino.it

Si tratterebbe di un napoletano conosciuto qualche mese prima in un centro di accoglienza della città pugliese. I due si sarebbero divisi il bottino, 75 euro e due telefoni cellulari ...La Procura di Roma ha raccolto indizi di prova schiaccianti nei confronti di Adil Harrati, il presunto killer di Rossella Nappini ...