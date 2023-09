Il granchio blu minaccia il Mediterraneo? Noi ci facciamo una spaghettata e via

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) di Paolo Guidetti * In questi giorni non si parla altro che diblu. Se non avesse causato immediati ed evidenti danni economici non ne avrebbe parlato nessuno. Così è per quasi tutte le altre specie non native ormai presenti in. Rispetto alla questione ‘blu’ si propone con allegria, quasi come unica soluzione, di mangiarlo, con foto di politici e chef sorridenti che ce lo propongono al vapore piuttosto che al sugo. Sembra quasi sia una benedizione. Sì, va bene, non ci resta che fare questo nell’immediato per cercare di contenere le sue popolazioni e quindi i suoi danni. Poi però, guardando il quadro generale e non il dettaglio, mi chiedo: “Il pianeta sta cambiando e noi ciuna?”. Il pianeta terrà è sempre cambiato? Si, certo. Dalla sua formazione ad ...