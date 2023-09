Il granchio blu finisce anche sulla pizza | la trovata anti-invasione di Sorbillo scatena i social | «Pensa alle zanzare» – Il video

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Meno di un mese fa, in un’apposita conferenza stampa, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia l’aveva definita «una specie che spacca tutto e fa disastri»: ilblu, arrivato dalla sponda occidentale dell’Oceano Atlco, aveva creato non pochi danni, divorando tutte le vongole e danneggiando l’habitat marino. Presto però la penisola sembra aver adottato la miglior difesa, ovvero l’attacco: se non vuoi che ilblu ti mangi le vongole, prova a mangiare ilblu. Un primo tentativo era arrivato dalla festa dell’Unità ad Argenta, in provincia di Ferrara. Adesso ci riprova iliolo napoletano Gino, sbattendolo: una nuova ricetta che vede il tradizionale impasto arricchito dalla polpa del minaccioso ...

La mania del crostaceo coinvolge anche i pescatori amatoriali. Ma ci sono alcune regole da rispettaredi Paolo Guidetti * In questi giorni non si parla altro che di. Se non avesse causato immediati ed evidenti danni economici non ne avrebbe parlato nessuno. Così è per quasi tutte le altre specie non native ormai presenti in Mediterraneo. Rispetto ..., la recensione di Gamberosso: 'Ricorda l'astice ma sa di poco. E' anche difficile estrarre la carne' Ilsta devastando l'ecosistema dei nostri mari mettendo a rischio l'...

"Gambero Rosso" stronca il granchio blu AGI - Agenzia Italia

Si è scoperto in che modo il granchio blu è riuscito ad approdare dalle nostre parti, finendo con il creare danni per svariate migliaia di euro. Il granchio blu è l’ultima delle specie aliene che ...La mania del granchio blu è ormai letteralmente esplosa anche tra i pescatori amatoriali, grazie alla bontà delle sue carni e alla semplicità con cui si può cucinare. E se sui banchi del supermercato ...