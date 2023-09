Il governo tedesco sotto accusa per i conti “truccati” La ricetta del ministro delle Finanze? “Bisogna tagliare il welfare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La storia del dibattito sulla riforma del Patto di stabilità europeo incontra un tornante non da poco. A investire il vertice dei ministri dell’Economia Ue in programma a Santiago di Compostela a metà mese è la pagella che la Corte deitedesca ha presentato aldi Berlino con l’dipubblici per così dire “”. La magistratura contabile ha giudicato come poco solido e non trasparente il ricorso ai fondi straordinari introdotti dall’esecutivo durante e dopo la pandemia e poi ancora allo scoccare della guerra russa-ucraina: “Pianificare spese crescenti – scrivono i magistrati – senza chiarirne il finanziamento non è indice di solidità di bilancio”. Per la Corte deii risparmi previsti si riducono “per lo più a spostamenti di spese in fondi ...