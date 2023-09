Il governo prepara il decreto “Caivano” Daspo urbano anche per i minorenni e fondi per il disagio

Matteo Salvini (forse parlando più come capo della Lega che come vicepremier)il giro di ...da un ragazzo di sedici anni originario dei Quartieri Spagnoli e dopo i fatti di Caivano il...Il Pd siall'autunno caldo, una stagione nella quale sarà fondamentale gettare le basi per le prossime elezioni europee. Il contrasto all'azione delMeloni sarà quindi propedeutica per ...... la Manovra è un compito complesso con risorse limitate, e ildeve bilanciare le esigenze della pensione, del fisco e della tenuta del Sistema Nazionale Sanitario mentre sia far ...

Il governo prepara una manovra all'insegna dell'austerità e delle ... L'INDIPENDENTE

L'idea è di far pesare sui conti pubblici di quest'anno tutto quel che si riesce a far pesare. A partire dagli extra costi dei bonus edilizi fino al nuovo ...Il nuovo saggio di Luca Ricolfi, edito da Rizzoli, polemizza con chi si oppone a premiare le capacità e l’impegno. La presentazione il 15 settembre al festival Pordenonelegge ...