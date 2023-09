Il governo ha pronto il piano per le pensioni | cosa salta e cosa viene confermato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sul dossierilsembra intenzionato a confermare le misure già introdotte, a partire da Quota 103, cioè l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 41 di contributi. Ma i sindacati non ci stanno. «Basta essere presi in giro», sbotta il leader della Cgil, Maurizio Landini, accusando l'esecutivo di portare avanti «tavoli finti». Nel corso del confronto tecnico di martedì, il penultimo del cronoprogramma fissato a luglio da via Flavia, tra Cgil, Cisl, Uil e Ugl con l'Osservatorio sulla spesa previdenziale sull'accesso alla pensione delle donne e sui lavori gravosi, le parti hanno ribadito le proprie richieste sottolineando la necessità di arrivare ad un confronto politico. Il prossimo incontro sarà il 18 settembre sulla previdenza complementare e il 20, a quanto si apprende, sarà consegnata alla ministra Calderone la sintesi di un ...