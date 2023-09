Il Governo | alle prese con la Legge di Bilancio 2024 | sta decidendo se introdurre il bonus riscaldamento da ottobre Ma solo se i costi dell' energia torneranno a salire Il contributo dovrebbe riguardare tutti a prescindere dal reddito e sarà differenziato solo in base alle zone climatiche di residenza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ilbollette, il sostegno riconosciutofamiglie in merito ai consumi di luce e gas, scadrà alla fine del mese e lo stesso giorno terminerà anche la riduzione’IVA al 5 per cento sul gas e l’azzeramento degli oneri generali di sistema. I mancati aiuti, però, porteranno un inevitabile rialzo deiche metterà in difficoltà nuovamente molte famiglie. Per questo ilcon ladi, stase prorogare ilo seun nuovo incentivo a partire dal mese di. Arriva il? Tra le ipotesi ...

Riteniamo quindi che ildebba tagliare da subito le accise in modo da alleggerire i costi ... In baseelaborazioni di Assoutenti sui dati settimanali del Mase, diffusi oggi, la benzina ...... sembra preoccupata per l'aspetto dell'imprenditore, il quale,domande sulle sua salute, ... "È difficile gestire questo Paese ha detto ancora Briatore ilc'è da 8 mesi. Finché non ...In Germania ilha vietato le sigarette elettroniche aromatizzate e con l'avvertimento dello ... compreso il divieto di negozi di vaporizzatori vicinoscuole e norme che richiedono ...

Manovra, maggioranza di governo alle prese con la “coperta corta” Corriere della Calabria

Nuova replica al centrodestra cittadino e regionale: "Dichiarazioni divertenti e nello stesso tempo imbarazzanti" ...Per risolvere la crisi di Caivano "servono una agenda, una visione e risorse" ed "il Governo ha una visione ... Noi - ha osservato Bernini - dobbiamo dare a questi ragazzi e alle famiglie una ragione ...