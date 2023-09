Il film di Taylor Swift potrebbe arrivare ad incassare 150 milioni di dollari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023): The Eras Tour sta pernelle sale cinematografiche di tutto il mondo e si preannuncia già come un grande successo al botteghino. Per adesso il The Eras Tour: ilprevede un incasso record di 100dinel weekend di apertura, con 150dicome cifra finale.ad150dicon ildel The Eras Tour L’idea di portare il concerto dal vivo dell’Eras Tour nelle sale cinematografiche non poteva che essere in un momento più opportuno. Gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA hanno ostacolato gravemente la ...