(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'Italvolley femminile giocherà il torneo che porta alle Olimpiadi di Parigi della prossima estate senza la sua stella più luminosa, giocatrice tra le migliori al mondo e tassello prezioso (nel bene e nel male) della stagione di unache ha le carte per stare nell'élite mondiale. Ilper nulla consensuale tra Paolae il ct Davide Mazzanti al termine di un Europeo andato male, perché la medaglia di legno continentale non può essere considerata obiettivo raggiunto, lascia in eredità un finale paradossale. Ma anche un paio di riflessioni che è giusto fare a voce alta, visto che il casoha rapidamente travalicato i confini delle vicenda sportiva per trasferirsi nel dibattito pubblico. In rapida sintesi, laha vissuto un Europeo da riserva perché il ct ha preferito dare il ...

Ilper nulla consensuale tra Paolae il ct Davide Mazzanti al termine di un Europeo andato male, perch la medaglia di legno continentale non può essere considerata obiettivo raggiunto, ...Proprio per queste tensioni il manager die Mazzanti (e di altre ragazze della Nazionale), ... Nella storia della pallavolo italiana solo in altri due casi c'era stato un così clamoroso, ...Ilper nulla consensuale tra Paolae il ct Davide Mazzanti al termine di un Europeo andato male, perch la medaglia di legno continentale non può essere considerata obiettivo raggiunto, ...

Il divorzio di Egonu dalla nazionale non è un affare di Stato Panorama

Decisamente troppo, anche perché accade solo per quello che Paola Egonu rappresenta al di fuori del rettangolo di gioco: un simbolo, anche nel dibattito sul razzismo in Italia. Lei piace a quelli che ...Il presidente Manfredi non parla di futuro: prima vuole la qualificazione olimpica. Una decisione sarà presa solo in autunno ...