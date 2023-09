Il datore di lavoro non versa i contributi? Ecco cosa fare

Immagina di ricevere la Certificazione Unica dal tuodie di accorgerti che, in essa, è indicato che ti è stato pagato il TFR quando invece non è vero. Cosa potresti fare per tutelarti La questione del falso nella CU riveste particolare ...... pubblicati sul sito internet Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti daldi. L'inottemperanza determina responsabilità dirigenziale. Tutti i fatti ...E può capitare a diversi lavoratori di percepirlo daldie trovarsi, poi, nella difficile condizione di doverlo restituire a conguaglio nel 730 perché non spettava. Rispondiamo a un ...

Congedo parentale retribuito al 100%, si può richiedere nuovamente se si cambia datore di lavoro Tecnica della Scuola

Quando si decide di interrompere un rapporto di lavoro inquadrato regolarmente, nella comunicazione formale bisogna indicare anche il periodo di preavviso, che varia a seconda dei Ccnl di categoria. C ...Continua la nota: "Il Giudice del lavoro di Pesaro, infatti, ha confermato il principio sostenuto nel ricorso presentato tramite lo studio legale dell’avvocato Virgilio Quagliato e cioè che sia onere ...