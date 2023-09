Alla fine, loro pagano il biglietto egli regaliamo uno spettacolo" così il tennista serbo dopo ... che raggiunge così la 47esimaMajor dove se la dovrà vedere con un altro americano: ...Senza gli Usasaremmo in, sono convinto di questo. Siamo sulla strada giusta , il presente è roseo e abbiamo anche un futuro da scrivere. Il merito è dei ragazzi, sono straordinari e ......100 a 63 chiudendo il discorso già a metà del secondo quarto (38 - 18) e passano alla... 'Complimenti agli Usa che hanno fatto un'ottima partita, mentreinvece non una delle nostre più ...

Il Ct: "Noi in semifinale se non avessimo trovato loro" ilGiornale.it

Il ct della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, nonostante la sconfitta con gli Stati Uniti è orgoglioso dei suoi ragazzi ...Grazie alla vittoria in 3 set contro Fritz agli Us Open, Novak Djokovic diventa il tennista ad aver centrato più semifinali negli Slam: sono 47, una in più di Roger Federer. Un match sempre in ...