Il Conte di Montecristo | anticipazioni della serie tv con Nicolas Maupas e Lino Guanciale

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ildiè tra le uscite previste in arrivo sulle reti Rai nei prossimi mesi: ecco cosa aspettarsi dallatv. Prodotta da Palomar, in collaborazione con Regno Unito e Francia, la fiction vedrà coinvolto un cast internazionale, tra cui spiccano diversi nomi nostrani. Il classicoletteratura di Alexandre Dumas, scritto in collaborazione con Auguste Maquet, torna ad ispirare un nuovo adattamento. Dopo lo sceneggiato del 1966 in otto puntate, la Rai produrrà infatti una nuova versione de Ildi, di cui sono iniziate di recente le riprese a Parigi. Lo show sarà girato in diverse location, che toccheranno anche Roma, Torino e Malta. Cosa aspettarsi dalla“Ildi”, in arrivo su ...