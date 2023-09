Il Comune di Fiumicino batte cassa | mancano 50 milioni di euro di diritti aeroportuali non riscossi

... incendio di sterpaglie in via Stintino - Dalle ore 06.30 di questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri sono impegnati in un incendio di sterpaglie in via Stintino neldi. Le ...... evento patrocinato daldi Nereto con Paola Sorge, Alberto Massignani e Giulia Cerretani; ... pseudonimo di Sara Mattei (, 28 aprile 1995), è una cantautrice italiana. Dopo avere ...Email: paliodellastellasacr@libero.it,di Sacrofano tel. 06/90272375. Come arrivare: dal ... L'aeroporto di Romaè quello di riferimento. Scopri tutti gli eventi nel Lazio . Settembre ...

Comune Fiumicino, 'multe autovelox non annullate d'ufficio' Agenzia ANSA

Precisamente in via Stintino, comune di Fiumicino. Le rapide operazioni di spegnimento, da parte dei Vvf della 26A, hanno fatto sì che le fiamme non arrivassero alle abitazioni limitrofe. Sul posto ...Questa mattina nella località di Passoscuro, paese del comune di Fiumicino, è scoppiato un incendio. Sul posto sono arrivati prontamente i vigili del fuoco.