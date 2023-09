Il centrodestra cala l' asso per prendersi Firenze? L' ipotesi Batistuta scatena tutti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mirata all'angolino, tirata con una potenza inaudita e con una precisione chirurgica. La voce secondo la quale iltoscano starebbe seriamente pensando a candidare come prossimo sindaco Gabriel Omarmiglia alle punizioni che hanno reso il campione argentino uno dei più amati dii tempi sulle rive dell'Arno. Paragonabile solo a Giancarlo Antognoni e (forse) a Roberto Baggio. In città non si parla letteralmente d'altro. I pro di una simile opzione sono evidenti: volto enormemente popolare, amato pressoché da, difficile (se non addirittura controproducente, visto l'amore nutrito per il nativo di Reconquista dai Fiorentini) da attaccare frontalmente per la sinistra. Ma anche i contro non possono certo essere sottovalutati: nessuna esperienza nella gestione del bene ...