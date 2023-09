Il Centro italiano femminile di Arezzo apre in via Pellicceria

Leggi su lortica

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “La vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Giovanna Carlettini annunciano l’apertura in viadi uno “sportello per l’assistenza e il recupero di uomini maltrattanti, cioè autori di comportamenti violenti nelle relazioni affettive”, gestito daldi. Un annuncio in apparenza positivo ma che in realtà nasconde alcuni problemi. La convenzione di Istanbul sulla “prevenzione e la lotta contro la violenza domestica”, al fine di raggiungere l’obbiettivo della sua eliminazione, individua 4 strategie di intervento: Prevenire, Proteggere, Perseguire, Politiche. Le cosiddette “4 P” devono essere integrate e in stretto collegamento e coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime, finalizzate come sono alla prevenzione, alla protezione, a sanzionare ...