Il caldo non molla la presa | ma un potente ciclone sfiora il Sud

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGi - Il vortice depressionario in approfondimento sullo Ionio sta assumendo caratteristiche di unmediterraneo. Questo ha già portato una pesante ondata di maltempo sulla Grecia dove si sono avute alluvioni importanti. Nei prossimi giorni sfiorerà l'Italia portando condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali ma senza particolari criticità. Acquazzoni e temporali interesseranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Per il secondo weekend di settembre ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano condizioni meteo stabili e praticamente soleggiate ovunque. Temperature in aumento con valori sopra media anche per l'inizio della prossima settimana quando proseguirà indisturbata questa estate settembrina. Ecco le previsioni per oggi: NORD Giornata completamente stabile sulle regioni settentrionali con cieli soleggiati sia al ...