Il calciomercato della Roma Tra Fair play finanziario e occasioni

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ieri si è tenuta la conferenza stampa di Tiago Pinto (nella foto) per la chiusura del mercato, e ci sono degli spunti davvero interessanti. La parola centrale sicuramente è “calma”, il general manager, con pazienza e disponibilità non si è esonerato dal rispondere alle domande dei numerosi giornalisti presenti, eccezione fatta per il tema rinnovi, dato che sia il direttore stesso che Mourinho sono attualmente in scadenza. Messaggio chiaro sicuramente sono le parole riguardanti il Financiale di come il lavoro del direttore sportivo è molto più intricato di come appare. Lainfatti ha dovuto far fronte a varie restrizioni Uefa, dai 30 milioni entro il 30 giugno, alla lista Uefa, passando per il Settlement Agreement. Marcos Leonardo ...