(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - Ilsarà probabilmente l'piùumana, e le temperature globali durante l'estate nell'emisfero settentrionale sono state le più calde mai registrate, ha affermato mercoledì il osservatorio climatico dell'Ue. Negli ultimi tre mesi ondate di, siccità e incendi hcolpito l'Asia, l'Africa, l'Europa e il Nord America, con un impatto drammatico sulle economie, sugli ecosistemi e sulla salute umana. La temperatura media globale nei mesi di giugno, luglio e agosto è stata di 16,77 gradi, superando il precedente record del 2019 di 16,48 C, ha affermato in un rapporto il Copernicus Climate Change Service (C3S) dell'Unione europea. "I tre mesi che abbiamo appena trascorso sono i più caldi degli ultimi 120 mila anni, quindi effettivamente ...

'Guardando il calore aggiuntivo che abbiamo nella superficie dell'oceano, la probabilità è che ilfinirà per essere l'anno più caldo mai registrato', ha avvertito Burgess. La temperatura media ...... andare in fallimento per ovviare a questo fanno appello alla cosiddetta Section 114 chela ...4 milioni di sterline per il/24, che salirà a 164,8 milioni di sterline nel 2024/25. Secondo il ...Purtroppo, mentre il Comune di Romalodevoli iniziative come questa, cade sulla buccia di banana del "tavolino selvaggio". C'è da chiedersi " visto che nessuno lo fa " se sia lecito, o se ...

Il 2023 si avvia a essere l'anno più caldo della storia AGI - Agenzia Italia

AGI - Il 2023 sarà probabilmente l'anno più caldo della storia umana, e le temperature globali durante l'estate nell'emisfero settentrionale sono state le più calde mai registrate, ha affermato ...Unipol ha avviato le attività propedeutiche per ottenere le autorizzazioni per incrementare la partecipazione in Banca Popolare di Sondrio.