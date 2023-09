(Di mercoledì 6 settembre 2023) Questa mattina, per quasi due ore, ilha incontrato idel Sinodo della Chiesa greco-catolica ucraina. Francesco ha aperto la riunione con un’ora di anticipo “al fine di avere la p... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

hanno chiesto a Francesco di perseverare nei suoi sforzi per ottenere il rilascio dei prigionieri di guerra , in particolare dei sacerdoti redentoristi, padre Ivan Levytskyi e padre ...Bergoglio, con la schiettezza che lo contraddistingue, ci è tornato, anche parlando con i, ai quali ha anticipato di un'ora l'appuntamento per intrattenersi più a lungo con loro e ...Secondo quanto riportato dalla Chiesa greco - cattolica ucraina, 'ihanno ringraziato Papa ...interventi i suoi sentimenti di vicinanza e partecipazione alla tragedia che vivono gli, ...

I vescovi ucraini avvertono il Papa: “Attento a non fare il gioco di Mosca” Il Foglio

Hanno espresso il dolore, la sofferenza e perfino alcune delusioni del loro popolo, i vescovi della Chiesa greco-cattolica ucraina – a Roma per il loro Sinodo, dal 3 al 13 settembre -… Leggi ...Nella mattinata di oggi, 6 settembre, si è tenuta in Vaticano l’udienza privata di Papa Francesco ai Vescovi del Sinodo della Chiesa greco-cattolica ucraina (Ugcc). A darne notizia è un comunicato del ...