I migliori o peggiori svincolati rimasti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il calciomercato è finito, dicono i superficiali. Il calciomercato comincia ora, pensano i sognatori. Se infatti, con l’eccezione di qualche Paese (tipo l’Arabia Saudita, per cui il calciomercato finisce domani), si è chiusa la finestra per la compravendita dei calciatori, è ancora possibile mettere sotto contratto gli, calciatori che un contratto non ce l’hanno proprio. Certo, se al primo settembre sei senza lavoro nel mondo del calcio e fai il calciatore, ci potrebbe essere qualcosa che non va in te. La lista deglia questo punto dell’anno finisce per somigliare a quella dei 10 detenuti più ricercati dall’FBI, dove si incrociano facce smunte, barbe incolte e occhi spenti. I DS più disperati però non possono mettersi a fare i filosofi, devono far cadere il dito su un nome e sperare che ci sia ancora qualcosa di buono dentro di ...