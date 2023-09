I funerali del musicista ucciso | lungo applauso all' arrivo del feretro 

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI - Unha accolto l'in piazza del Gesù del feretro di Giovanbattista Cutolo, il 24ennegiovedì scorso per futili motivi da un 17enne. In vista del funerale, che viene celebrato alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo dall'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, la piazza è stata transennata dalle forze dell'ordine per regolare i flussi in entrata. All'esterno della chiesa è stato affisso uno striscione che recita 'Nessuno muore finchè vive nel cuore di chi resta. Giustizia per Giovannì. Dall'altra parte della piazza, davanti alla facciata laterale della basilica di Santa Chiara, il Comune ha allestito un maxischermo per consentire a più persone di assistere al rito funebre. I 700 posti a sedere sono tutti occupati e diverse centinaia di persone si sono raccolte nelle navate laterali e in ...