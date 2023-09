I consigli del neurochirurgo per vivere più a lungo | bastano pochi accorgimenti

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Comeal meglio e il più apossibile? L’annosa questione trova finalmente una valida risposta neidi un. Da che mondo è mondo l’essere umano è in cerca dell’elisir di lunga vita. Il segreto di un’esistenza lunga e in salute è un po’ come il Santo Graal: qualcosa che fatto interrogare medici e scienziati, filosofi e letterati, religiosi e non. A ben vedere, la risposta potrebbe stare in una serie di abitudini semplici quanto trascurate. Parola di. Ci sono piccole cose che ognuno di noi può fare nella vita di ogni giorno per assicurarsi un’esistenza in salute e il più lunga possibile. (Grantennistoscana.it)In altre parole, il segreto della longevità potrebbe non esistere, ma ci sono piccole cose che ognuno di noi può fare nella vita di ogni giorno per ...