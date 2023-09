Hunger Games | Ballata dell’Usignolo e del Serpente | svelata la nuova data di uscita del film

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ecco quando uscirà in Italiadell'Usignolo e del, il prequel ambientato ben 64 anni prima della saga. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per- Ladell'usignolo e del, il nuovo capitolo dellaSaga che arriverà in Italia, solo al cinema dal 22 novembre, distribuito da Notorious Pictures. Unattesissimo, tanto che secondo un sondaggio condotto e pubblicato dalla piattaforma americana per la prevendita di biglietti cinematografici Fandango,- Ladell'usignolo e delè in cima alla lista deipiù ...

Hunger Games, il nome della protagonista del prequel vi farà piangere Everyeye Cinema

